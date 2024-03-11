卜蜂（1215）2023年合併營收291.6億元，年增0.69％創史上新高紀錄，11日公告獲利來到22.69億元，相較上年大幅增長45.92％，EPS 7.70元；主要還是因為去年原物料價穩獲利超前，仍看好今年市況審慎樂觀。
卜蜂2023年營收創新高，主要還是這幾年的基礎建設投資逐步投產挹注，近幾年投資面包括2021年投資23億、2022有22億、2023有25.8億投資，2024預計約有20億投資；預計今年投資面除了飼料廠更新完成，主要還是在加工產品為主，鄭武樾表示，疫後即時品需求大增，特別是微波即時食料理趨勢，像是加工燒烤、義大利麵等預計銷量會加倍大增。
此外，今年大宗物資黃小玉目前在阿根廷、巴西、美國等種植產量都不錯，但紅海危機運費增恐添變數，唯供應預期供過於求，預測黃小玉等大宗物資價格相對穩定，至於豬雞價仍可維持平穩，豬價約在80～90元之間，預測2024年市況審慎樂觀。
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