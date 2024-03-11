隆大營建（5519）去年出售桃園市大園區建地，今年2月入帳，便得營收衝高到18.78億元，由於今年還有2個建案完工銷售和入帳，營收有機會再衝頂，去年每股純益3.69元的隆大，11日董事會也通過配發現金股息2.2元。
隆大副董事長陳又齊11日表示，隆大董事會11日通過2023年財報營收43.65億元，淨利8.08億元，換算每股稅後純益3.69元，董事會決議配發現金股息每股2.2元。
隆大今年2月營收暴衝至18.78億元，累計今年前二月營收21.33億元，年增幅1,119％，陳又齊表示，主要是去年出售桃園市大園區建地款項15.76億元，2月入帳所致。
他說，隆大今年的本業營收將來自鳳凰Villa大樓建案、以及透天建案鳳凰天畝三期，鳳凰天畝三期預計3月底可以完工，並進行成屋銷售，總銷金額約13.5億元。
至於總銷金額大約38億元的鳳凰Villa大樓建案，可望9月底完工，由於該案在預售時，已售出40多％，交屋之後，可望貢獻今年營收。
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