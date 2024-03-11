瓦城泰統集團（2729）受惠疫後外食餐飲業復甦、民眾報復性消費，加上集團積極投入數位轉型，透過優化數位服務並整合線上及線下資源，有效提升顧客滿意度，2023年營收57.23億、年增26.10％，營業毛利29.90億元、營業利益5.59億元、稅後淨利4.40億元、年增297.4％，四大財務指標皆寫掛牌後新高，每股稅後盈餘12.37元。董事會決議發放現金股利10元，股票股利1元，合計發放股利11元，配發率88.92％。
瓦城受惠農曆春節連假及西洋情人節帶動聚餐商機，2月營收6.39億元、年增46.80％，累計前二月營收10.87億元、年減0.09％，係因去年度假日天數差異，若還原假日天數，年增率為1.67％。
展望後市，瓦城持續以多品牌布局展店，2024年持續以成長雙位數目標拓點，並於3月開出「非常泰」及「1010湘食堂」，雙品牌齊進駐台中誠品480，後續也將運用多品牌展店策略，靈活應對市場需求。另借助數位行銷工具，集團旗下wa10 App近期推出「wa10會員加碼百萬現金」活動，持續透過數位系統針對旗下品牌會員進行多元化互動，帶動顧客再訪集團旗下各品牌餐廳，達到活化會員經營之目標。
瓦城採多品牌經營策略，旗下樂子the Diner、BO BO等新店陸續亮相，擴大客群與餐飲類型，並針對各地特色商場及商圈量身展店，2023年瓦城新增2家、時時香新增7家、樂子the Diner新增1家、BO BO新增1家，齊力締造營收26.10％之雙位數成長。全新品牌BO BO以獨特的泰式炒河粉為亮點，開幕至今廣獲好評，首假日翻位率逾6次，成功擴大客群與餐飲類型，成長空間寬廣可期。
在瓦城穩坐全台最大泰式連鎖餐飲品牌的同時，時時香於2023年從15家擴展至到22家，充分顯現集團的規模化實力，結合旗下另一中菜品牌1010湘，雙品牌店數已站穩全台中式連鎖餐飲龍頭地位，而時時香也將在2024年積極展店，持續拓展全台重要商圈。
鑑於美國泰式連鎖餐廳不超過5家，市場發展潛力龐大，瓦城將赴美國布局展店，首店將插旗南加州，持續以「東方爐炒廚房連鎖化系統」為核心優勢，搭配在地消費需求，提供瓦城「一致的美味」。
瓦城泰統集團持續厚植研發實力，藉由推出新產品與新品牌，創造話題及吸引新客群之餘，更積極建置硬體資源後盾。集團以台灣為基地打造的業界首創「全球研發中心」，預計將於今年下半年正式啟用，導入創新思維及全新技術，整合「菜色研發中心」、「廚藝學院」、「資源運籌中心」、「食品安全中心」以及「物流中心」等五大重要功能，強化集團核心競爭力，大幅提升展店佈局及資源統籌效率，有助加速擴張全球市場版圖，同時勢必增強集團後勤能力，更有助增添營收成長動能。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：