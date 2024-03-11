瓦城泰統集團（2729）受惠疫後外食餐飲業復甦、民眾報復性消費，加上集團積極投入數位轉型，透過優化數位服務並整合線上及線下資源，有效提升顧客滿意度，2023年營收57.23億、年增26.10％，營業毛利29.90億元、營業利益5.59億元、稅後淨利4.40億元、年增297.4％，四大財務指標皆寫掛牌後新高，每股稅後盈餘12.37元。董事會決議發放現金股利10元，股票股利1元，合計發放股利11元，配發率88.92％。

瓦城受惠農曆春節連假及西洋情人節帶動聚餐商機，2月營收6.39億元、年增46.80％，累計前二月營收10.87億元、年減0.09％，係因去年度假日天數差異，若還原假日天數，年增率為1.67％。

展望後市，瓦城持續以多品牌布局展店，2024年持續以成長雙位數目標拓點，並於3月開出「非常泰」及「1010湘食堂」，雙品牌齊進駐台中誠品480，後續也將運用多品牌展店策略，靈活應對市場需求。另借助數位行銷工具，集團旗下wa10 App近期推出「wa10會員加碼百萬現金」活動，持續透過數位系統針對旗下品牌會員進行多元化互動，帶動顧客再訪集團旗下各品牌餐廳，達到活化會員經營之目標。

瓦城採多品牌經營策略，旗下樂子the Diner、BO BO等新店陸續亮相，擴大客群與餐飲類型，並針對各地特色商場及商圈量身展店，2023年瓦城新增2家、時時香新增7家、樂子the Diner新增1家、BO BO新增1家，齊力締造營收26.10％之雙位數成長。全新品牌BO BO以獨特的泰式炒河粉為亮點，開幕至今廣獲好評，首假日翻位率逾6次，成功擴大客群與餐飲類型，成長空間寬廣可期。

在瓦城穩坐全台最大泰式連鎖餐飲品牌的同時，時時香於2023年從15家擴展至到22家，充分顯現集團的規模化實力，結合旗下另一中菜品牌1010湘，雙品牌店數已站穩全台中式連鎖餐飲龍頭地位，而時時香也將在2024年積極展店，持續拓展全台重要商圈。

鑑於美國泰式連鎖餐廳不超過5家，市場發展潛力龐大，瓦城將赴美國布局展店，首店將插旗南加州，持續以「東方爐炒廚房連鎖化系統」為核心優勢，搭配在地消費需求，提供瓦城「一致的美味」。

瓦城泰統集團持續厚植研發實力，藉由推出新產品與新品牌，創造話題及吸引新客群之餘，更積極建置硬體資源後盾。集團以台灣為基地打造的業界首創「全球研發中心」，預計將於今年下半年正式啟用，導入創新思維及全新技術，整合「菜色研發中心」、「廚藝學院」、「資源運籌中心」、「食品安全中心」以及「物流中心」等五大重要功能，強化集團核心競爭力，大幅提升展店佈局及資源統籌效率，有助加速擴張全球市場版圖，同時勢必增強集團後勤能力，更有助增添營收成長動能。