上市櫃股東常會旺季將近，上櫃公司近期陸續進入股東會召開前之停止過戶期間，櫃買中心提醒，投資人應留意信用交易相關規定、審慎投資。
依據證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法第76條規定，得為融資融券之有價證券，自發行公司停止過戶前六個營業日起，停止融券賣出四日。
已融券者，應於停止過戶第六個營業日（含）前，還券了結；已出借者，證券商應請求提前還券，並於最後過戶日（含）前取回。
上市櫃股東常會旺季將近，上櫃公司近期陸續進入股東會召開前之停止過戶期間，櫃買中心提醒，投資人應留意信用交易相關規定、審慎投資。
依據證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法第76條規定，得為融資融券之有價證券，自發行公司停止過戶前六個營業日起，停止融券賣出四日。
已融券者，應於停止過戶第六個營業日（含）前，還券了結；已出借者，證券商應請求提前還券，並於最後過戶日（含）前取回。
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