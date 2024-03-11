美國經濟數據喜憂參半，非農就業數據開高、但整體失業率也偏高，整體市場偏觀望，隨美元小幅走軟，激勵非美貨幣走揚，新台幣在外資繼續匯入帶動，終場收在31.414元、小升2.4分，匯價連三升，並創2月21日以來近三周新高，總成交量15.73億美元。
匯銀主管指出，新台幣一早開高，但進口商趁匯價走升，開盤不久即出手買匯，匯價一度由紅翻黑，但早上買盤消化完畢後，下午盤勢再度豬羊變色，外資在午後大舉匯入，直接將新台幣打回31.42元附近，尾盤在央行作價下，助攻新台幣升幅擴大，終場收在31.414元，短線持續衝向31.4元價位。
根據央行統計，美元指數下跌0.16％，主要亞幣全數續漲，日圓強升0.78％、星幣升0.18％、人民幣升0.15％、韓元升0.1％、新台幣小升0.08％。
匯銀主管指出，外資上禮拜大量買超台股，本周首日外資大舉匯入，主要是部份外資繼續補交割款，也有很多外資繼續加碼台股，加上國內ETF新資金大量湧入，多家投信ETF新資金注入，即使11日台積電稍稍往下修正，但整體來看，其他股票還是欣欣向榮，台股前景樂觀帶動新台幣匯價揚升。
外匯交易員指出，上周美國勞工部就業報告是「一好一壞」，非農就業數據達27.5萬人，優於市場預期，但是失業率上升至3.9％，市場解讀好壞參半，短線趨於觀望，新台幣盤中在31.43元上下震盪偏升，後續就看本周美國消費者物價指數（CPI），將提供市場更名確指引。
交易員認為，觀察FedWatch工具，市場投資人大致都押注6月才有機會降息，3月不可能降息，5月除非CPI年增率大幅降低，否則仍是6月啟動降息為主，但降息擊率目前約6成之上，市場也不算太篤定，在6月將且戰且走，新台幣預料走向震盪偏升格局，短線若順利突破31.4元價位，下一步將是31.35元價位。
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