新光產險董事會11日通過2023年稅後純益29.14億元，每股9.22元，董事會也通過每股配發4.99元，新產2023年獲利、每股配息水準雙雙創史上最高，使得新產11日盤中同步創下史上新高，來到72.9元，最後以72元作收。

繼中再保8日宣布每股配發1.4元之後，新光產險11日2023年財報及配息均報佳音，新光產險董事會通過2023年營收來到199.39億元，營業利益35.15億元，稅後淨利為29.14億元，每股盈餘來至9.22元，並決定每股配發4.99元。