晉弘（6796）11日宣布，旗下拋棄式鼻咽內視鏡獨家授權美國前三大耳鼻喉科經銷商捷德JEDMED進行銷售，該產品是晉弘第一個自有品牌的內視鏡產品，目前已送進多家醫院進行臨床試用，力拚透過展會提升曝光度與知名度，搶攻商機。

晉弘的拋棄式膀胱鏡，已成功授權波士頓科學Boston Scientific全球獨家銷售，此次再布局拋棄式鼻咽鏡的通路，預期對營運將有大大助益。

美國每年估計會使用到7,500萬次內視鏡，而拋棄式內視鏡市場中，呼吸道及胸腔科的需求最大，其中又以鼻咽鏡使用次數最多，其次為泌尿科及腸胃科。依據Precedence Research報告顯示，全球拋棄式內視鏡市場規模將由2021年的美金19.8億元成長到2030年的美金104億元，年複合成長率為20.3％。

晉弘與捷德預計參加美國聽力學會(AAA)的年會展，以及美國眼科和耳鼻喉科整復學院-頭頸外科(AOCOO-HNS)的年度臨床大會，捷德執行長Chris Swift表示，雙方合作的目標不僅提供耳鼻喉科專家所需的器材，並為患者提供最佳的臨床照護體驗。

晉弘董事長鄭竹明坦言，近幾個月因為客戶上市前市場臨床確效進行中，加上產品新舊機種轉型期，營收會受到影響；目前除推廣自有品牌的拋棄式鼻咽鏡外，也能夠提供委託開發及製造服務（CDMO），現在還能再結合子公司的醫療耗材射出產品，提供客戶全方面的服務，並創造更多成長動能。