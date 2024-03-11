食藥署11日廣邀食品相關公會召開「食品業者自主管理說明會」，即日起不論是在邊境或後市場，只要查獲違反《食安法》立即停止其輸入查驗申請，且違規產品直接銷毀。

有關說明管理重點如下：

一、阻絕非法產品於境外：

自3月1日起，輸入食品無論在邊境或後市場，被查獲違反《食安法》第15條第1項第3款「有毒或含有害人體健康之物質或異物」、第7款「攙偽或假冒」或第10款「添加未經中央主管機關許可之添加物」情事者，即依食安法第34條所定，立即停止其輸入查驗申請，且前述違規產品直接銷毀。

二、落實自主管理 確認原料安全：

食品業者應落實自主管理，確認原料符合規定。除含蘇丹紅的辣椒粉需下架回收外，且直接使用違規辣椒粉的產品，亦為下架回收範圍。違反《食安法》第15條第1項規定者，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。違規產品全數沒入銷毀。

三、自主通報有疑慮之產品：

食品業者於發現原料或產品有危害衛生安全之虞時，應主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關，違反者，依《食安法》第47條第2款處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

食藥署重申，藉由嚴格把關源頭之原料安全，並透過政府及業者攜手守護食安，堅決遏制不法行為。