金管會統計，2023年網路投保金額達新台幣44.06億元，年成長率達18.3％；有鑑於網路投保需求高漲，諮詢需求湧現，國泰產險推出「跨越數位鴻溝-友善網頁操作說明」計畫，只要客戶碰到數位投保操作難題或需要解說商品，不但可電話諮詢客服，若需啟動「線上共覽」技術，客服人員即可在遮蔽客戶個資且符合國際資安標準下，線上同步瀏覽客戶授權的指定網路操作頁面，即時幫助客戶解決卡關原因。
國泰產險總經理陳萬祥表示，國泰產險秉持iCARE友善服務核心精神，是國內首家推動共覽技術，以即時解決數位投保操作障礙服務的產險業者，除照顧高齡、弱勢客戶外，面對大幅成長的網路服務需求，良好的數位客戶體驗亦是國泰產險重視的目標。
透過「跨越數位鴻溝-友善網頁操作說明」計畫，陳萬祥指出，期望幫助更多客戶有最佳的數位服務體驗，落實公平待客原則。
國泰產險電話客服中心也發現，2023年客服專線服務客群件數中，約3成客戶來電詢問網路操作服務細節，預期推出線上共覽服務後，無論客戶使用手機、平板或電腦，都能獲得所需的服務，同時國泰產也將持續觀察客戶使用情境，強化第一線人員的協助能力。
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