可成（2474）11日代子公司可成科技（宿遷）有限公司公告辦理減資事宜，減資後可成科技（宿遷）有限公司註冊資本將由2億美元降至1億美元。

可成表示，本次減資目的，主要係為提升子公司資本使用效率，並配合集團整體資金配置規劃，持續為客戶、股東以及員工創造最大價值，此次減資不影響既有營運，台灣及宿遷廠兩大廠區仍為公司主要生產據點，擁有完整製造能力，具備極佳彈性，可滿足客戶對產品及產能之差異化需求。