LINE Bank於11日推出台幣新資金年利率1.8％優存專案，存期任選4到9個月、每人最高存3,000萬元，最低100元就能起存，不限新、舊戶，可趁利率高點「鎖住優利」。

不同存期「均一價」固定利率1.8％，在市場相同存期中，極具吸引力，無論新舊戶都能輕鬆享有。不管是尋求更平衡資產配置，想要在風險之外也能夠有穩健收益的客戶，或是閒置資金想要輕鬆入手更高回饋的客戶，此專案高利優惠是可把握的選項。

LINE Bank表示，此優惠專案限新資金參與，新資金指申辦定存當下，客戶於LINE Bank的帳戶存款總餘額扣除新資金基準日（本專案新資金基準日為今年3月10日）之日終存款餘額後新增之金額，每筆起存金額100元、上限300萬元，每人最多可存3,000萬元（開立10筆），還可任選到期領息或每月領息。

LINE Bank強調，即日起至今年3月25日，LINE Bank新台幣新資金優存專案，限時兩週，額滿為止。只要有手機，LINE Bank線上申請開戶只要6分鐘。若想將資金存入LINE Bank帳戶，可預先透過他行轉帳、匯款、跨行ATM存現金。坐領高利極其容易，動動手指就可以，請把握時間立即行動。