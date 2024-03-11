隨著網路購物的普及，許多網站常常假借合法藥商或藥局的名義在網路販售藥品，但實際上卻是非法的境外網站，並從國外寄送來路不明的藥品。食藥署11日表示，已與地方衛生局及海關合作，定期稽查市售藥品並加強抽查進口快遞郵包，主動監控網路非法賣藥或代購行為，並請網路平台業者加強管理。

食藥署表示，去年共計查獲網路違法販售藥品共計1478件，發布62件違規境外網站。

食藥署指出，依據《藥事法》規定，未經核准擅自輸入藥品屬禁藥，輸入者涉違反《藥事法》第82條規定，可處10 年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金；明知為禁藥，而販賣或意圖販賣而陳列者，可依《藥事法》第83條規定，處7年以下有期徒刑，得併科新台幣5,000萬元以下罰金。

另非藥商於網路販售藥品，亦涉違反《藥事法》第27條規定，地方衛生主管機關依同法第92條規定，可處新台幣3萬元以上200萬元以下罰鍰。

食藥署表示，將持續請網路平台業者加強管理，包括確認網路平台賣家身分、提醒賣家切勿於網路違規販賣藥品、建立違規藥品關鍵字並主動下架或禁止刊登。另合法藥商倘發現有遭冒用之情事，亦可於公司官網公告，共同保障民眾用藥安全。

同時宣導民眾，藥品並非一般商品，不要隨意透過網路平台購買來路不明的藥品，如有用藥需求，應就醫或至藥局購買使用具有我國藥品許可證之藥品；另亦切勿將個人自用藥品於網路販售，以免違反《藥事法》規定。