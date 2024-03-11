台灣虎航（6757）今（11）日公告2024年2月營收15.68億元，較2023年同期增加7.66億元，增幅95.58％，單月營收續創新高；累計前2月營收28.58億元，年增67.68％。

虎航表示，2月適逢農曆春節，區域國際航班客運市場需求暢旺，虎航2024年2月航班數較2023年同期大幅增加66％，平均載客率突破9成，帶動單月營收續創新高。

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