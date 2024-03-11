華航（2610）今日公告2024年2月合併營收162.11億元，月增6.76％、年增27.94％，寫最強2月，其中客運收入115.26億元、年增62.7％，隨運能逐步增加，市場需求續熱，帶動整體客運收入較去年同期大增6成。

全球旅遊需求持續增溫，華航在全線增班布局下，2月客運台灣往返日、韓旅客持續成長，東北亞航線為推升客收主力，兩岸航線在春節期間往來旅客人次顯著增加，也挹注整體營收表現。

華航持續加密重點航線班次，整體航班運能約恢復至疫前八成，其中東南亞每周提供165班服務，3月31日起桃園-曼谷增加為每周28班，桃園-馬尼拉4月15日起增至每周17班，桃園-帛琉4／1增為每周3班，桃園-香港自3月31日起增為每周56班等，預期將成為客運收入成長動能。