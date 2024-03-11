為加速培養產業跨領域、實作經驗的專業人才，經濟部首度辦理iPAS品牌企劃師人才能力鑑定，並於今（11日）舉行發表會，獲得產學界大力支持，共同推動品牌企劃師人才能力鑑定制度，預計今年辦理2場鑑定考試。
經濟部今於臺北公務人力發展學院舉行發表會，現場包括大黑松小倆口、床的世界、秀泰影城、海霸王、嶢陽茶行等企業及大葉大學、虎尾科大、致理科大、亞東科大、明志科大等大專校院共同參與。
經濟部指出，iPAS產業人才能力鑑定自2016年起辦理，以培養業界人才為目標，縮短學用落差、加速產業人才供應，今年首度將「品牌企劃師」納入iPAS產業人才能力鑑定項目中，涵蓋產業範圍更廣泛。未來將由經濟部商業發展署主辦，委託全國商業總會執行，預計於今年辦理2場的品牌企劃師能力鑑定考試。
商業發展署署長蘇文玲表示，商業署一直將推動服務業品牌海外輸出定為重要目標，因此近年不論在商圈、街區、糕餅、老店、餐飲等商業服務業的推動計畫中，都以輔導品牌定位及強化品牌魅力為工作重點之一，因為明確的品牌定位及品牌形象是打入國際市場的重要基石，品牌企劃師也可順應當前的AI趨勢，使用智慧工具，使品牌企劃升級。
經濟部商業署指出，希望藉由推動品牌企劃師人才能力鑑定，為臺灣培育更多優秀的品牌企劃人才，協助企業塑造鮮明的品牌形象，邁向國際，未來也將邀請更多學校參與，培育更多符合產業需求人才。
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