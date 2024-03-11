去年第四季新台幣兌美元匯率由貶轉升，智伸科因匯損侵蝕本業獲利，去年第四季EPS僅0.42元，去年EPS從前年12.20元降至4.47元，11日董事會決議每股配發現金股利2.50元，股息配發率55.93％，以收盤價107.5元計算，現金殖利率2.33％。智伸科表示，最壞的時候已過，樂觀看待2024年營運。

智伸科指出，智伸科去年第四季營收規模減少，以及第四季業外匯兌損失14,676萬元，使得第四季EPS為0.42元，連帶去年獲利也衰退。去年合併營收71.22億元，營業利益7.22億元，稅後淨利歸屬母公司5.16億元、EPS為4.47元。去年營業毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別為21.73％、10.13％、7.24％。

智伸科表示，智伸科2023年因運動、醫療、工業等產業客戶，因終端市場需求減緩而去化庫存，致使智伸科2023年合併營收年減22.88％，其中汽車產業營收占比63.31％、醫療業營收比重12.82％、電子產業營收占比10.96％、運動產業營收比重9.63％、其他產業占比3.28％。

智伸科指稱，智伸科2023年汽車事業新能源車與電動車占整體汽車事業部比重明顯較2022年增加，主要受惠公司近兩年積極與品牌車廠及主要Tier 1汽車零件供應商客戶加大開發新能源車、電動車等相關關鍵零組件，隨主要汽車客戶逐季向上的拉貨力道，2023年汽車事業部業績年減5.69％，汽車事業出貨產品結構從傳統燃油車逐漸轉向新能源車的傳動系統、安全系統等關鍵零組件。

智伸科強調，智伸科營運最壞狀況已過，公司近年積極優化業務接單結構、提升生產效率，並加大高附加價值與高毛利率的相關關鍵零組件創新開發。不僅在汽車產品線與品牌車廠、Tier 1一階汽車零組件廠一同轉向電動車、油電混合車、氫能源車等方面技術升級，整體出貨動能今年將逐步放大。醫療產業則與新客戶加速在新微創手術器械產品的認證，以期今年第一季底前完成，今年下半年有望加入試量產的生產排程。

智伸科表示，智伸科隨汽車、醫療等主要客戶的拉貨力道持續增溫，新舊產品組合優化的效益逐步展開，並帶動整體營收規模逐步放大，將有信心精進整體毛利率與獲利表現。