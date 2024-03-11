滙豐(台灣)商業銀行宣布，即日起至2024年6月30日止，只要以新資金同時承作美金與澳幣定存等，便可享3個月最高年息7％的優惠利率方案。

滙豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融事業處消費金融管理部資深副總裁黃至弘表示，美元是國人最愛持有的第一大外幣，此外，澳幣的需求也逐步攀升，除了因為目前澳洲利率維持在近12 年高點外，澳洲與美國都是國人選擇留學深造的前二大國家)，不論是海外生活或留學財務規劃都需要及早準備。因此，滙豐銀行領先市場推出美澳雙幣7％優利定存活動，搭配滙豐客戶獨享的環球優勢與家庭連結支援，能為客戶提供最可靠也極富彈性的金融服務。」

黃至弘說，即日起至 2024 年 6 月 30 日止，符合新戶資格的私人銀行與卓越理財尊尚(Premier Elite) 客戶，以新資金同時承作美金與澳幣定存，只要符合最低金額及承作限額內，兩種外幣的定存金額可隨意搭配，便可享有三個月天期7％年息的優利。符合新戶資格的卓越理財 (Premier) 客戶，也可享有3個月天期6.4％年息的優利，輕鬆掌握資金靈活調度的便利。