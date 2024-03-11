晶華國際酒店股份有限公司（2707）受惠觀光餐旅市場復甦，內需餐飲與國旅推升餐飲與住房營收，無畏日本來台市場尚未完全恢復，2023年合併營收67.65億元、年增20.86％，稅後純益為15.27億元、年增50.31％，若排除達美樂及Regent酒店因素，營收與獲利皆新高。每股稅後純益11.11元。董事會通過擬超額配息11.3821元的現金股利，現金配息率為102％。

展望後市，隨著國際航班增加、海外商旅回流，大型國際會展也陸續舉辦，台北晶華酒店的住房率可望穩健成長。再加上即將到來的清明連假，集團旗下晶英酒店與捷絲旅亦推出各式應景的住房專案，將持續帶動國旅住房需求。而各大企業陸續舉辦春酒等商務酬酢，以及母親節檔期帶動的餐飲消費熱潮，都可望為晶華上半年的業績表現注入強勁營運動能。

除持續提升營收績效外，台北晶華酒店亦加入EarthCheck認證計劃，成為全球性永續旅遊認證組織EarthCheck 在台灣的首位會員，期望為業界設立標竿、持續實踐與環境共生、共榮、共好的永續目標。

此外，集團仍積極拓展晶英、晶泉、捷絲旅等品牌新據點，已開始營運籌備的北投晶泉丰旅預計在2024年8月開幕迎賓，規劃有94間客房、22間湯屋、三間SPA及兩間餐廳，目前已進入人力招募階段。而晶華最負盛名的冠軍牛肉麵禮盒，也將於4月份進軍歐洲，於英國、法國、荷蘭、西班牙、德國及義大利的超市銷售，這是晶華廚藝團隊繼受邀到香港、東京、北京、上海以及紐約進行牛肉麵展演交流後，

首度將版圖擴大至歐洲大陸，期望服務更多、更廣的識味饕客們，也為集團建構新的成長引擎。