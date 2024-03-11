機車定檢費已近30年未調整，考量近年人力、物價均已上漲，環境部今（11日）預告修正《機車排放空氣污染物檢驗站設置及管理辦法》草案，機車定檢費將由每輛新台幣80元調高至100元，另加強機車排氣檢驗站管理、放寬偏遠地區檢驗站設置條件。
環境部新聞稿指出，機車檢驗補助費自1997年起就未曾調整過，考量近年勞工基本工資、原物料及物價均已調整，因此將相關補助費用一併進行調整。經行政院112年12月召開會議決定，機車排氣檢驗補助費由新台幣80元調高至100元。
除檢討補助費用外，草案也將加強機車排氣檢驗站檢測品質管理，增訂惡意違規檢驗者應處以撤銷或廢止處分、檢驗人員違規檢驗之註銷資格規定、明定排氣分析儀查核強度，藉由遏止不當檢測行為及加強檢測儀器抽查，促使管理制度更臻完備。
另外，為維護機車排氣檢驗站資料傳輸系統更加安全，草案修正將強化系統安全性基本能力的規範。為有利於偏遠地區設站供民眾就近檢驗排氣，草案也將放寬設置條件，減少民眾為尋找檢驗站的困惱及過程中能源的消耗。
環境部表示，希望藉由修法使機車定檢制度更加落實，讓車主知道使用車輛的污染狀況，督促車主落實保養維護，避免廢氣排放污染環境，且確實將車輛劣化進行修復，進而維護空氣品質。
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