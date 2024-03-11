防止地上權成炒房指標，國有地地上權新增指定產業招標方式，首批鎖定長照預計今年上半年就會問世，預估將釋出約4宗土地，總面積約6600多坪土地供業者競標。
財政部公布修正《國有非公用土地地上權作業要點》，地上權未來招標方式新增指定產業地上權，未來指定產業地上權權利金底價將會低於市價2成到7成，相較於一般地上權權利金底價大約是市價3成到7成還要低，不過國產署強調競標業者「非營利」事業使用。此舉將糾正地上權招標為外界詬病，成為炒房的指標。
房地產專家表示，政府招標地上權具有「定錨」效應，假設政府標脫的地上權每坪100萬元，那麼周圍的具有所有權的土地，市價就可能上漲到200萬元；一般住宅若每坪是50萬元；有所有權的房子，即便是中古屋，也可能上看百萬元。所以政府招標地上權，脫標金額若高於底價太多，就會被視為是當地「房市指標」、被外界視為助長炒房元凶。
財政部公告地上權未來新的招標方式，新增配合國家政策指定產業招標：並且指定產業必須是屬社會、文化、教育、慈善、救濟團體等公共福利或慈善救濟等非營利事業使用。
而且招標方式有別於過往地上權，高於底價、並且最高價得標，而是改以「最有利標」未來由評選委員會評選，並且有可能需要競標者規劃等，而且此種招標方式有指定產業、指定非營利的團體，因此也不會造成政府招標地上權「協助炒房」的疑慮。
根據國產署規劃，首批指定產業地上權將以「長期照顧服務業」業地上權問世，目前規劃4宗土地招標，包含新北市林口區570坪、花蓮玉里土地約5000多坪、台中清水約300多坪、高雄左營近高雄榮總土地約700多坪，進而因應未來高齡化的社會。
國產署官員表示，目前詳細招標程序尚未出爐，不過最慢也會在今年上半年招標。
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