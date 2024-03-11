官舍老舊狹小的經濟部，編列124億要在中正紀念旁的華光特區打造現代化行政園區，但能否照表定於2030年4月進駐卻還有變數。經濟部指出，現在遇上老樹、文資、預算不足三大問題。因為華光特區特三基地原為舊台北監獄，上面有7棵待保護老樹，地上地下還可能存有歷史遺構，加上近幾年建材原物料飆漲，也讓成本大增。

經濟部福州街現址有5棟建築，最早可考時間為1964年，有的是後續才建，等於這裡至少有一甲子歲月。因房子是台電所有，雖然是下屬單位，還是得明算帳，經濟部於2006年起分10年，編列17.9億預算向台電買下，拿到永久辦公廳舍產權。

但這仍屬權宜之計，直到行政院2020年推動活化土地政策，把華光特區特三基地分給經濟部，才讓企盼已久的新居有了曙光。經部乃編124億，分四個階段來推定「經濟部現代化行政園區」。

第一個先期規劃已經完成，現在進入委託專業營建管理(PCM) 階段，由中興工程公司負責、九點建築師事務所設計。接下來會到第三個統包工程階段，預計今年結標，2028年底完成2高樓、1裙樓的主體工程。最後才是驗收搬遷階段，要申請使照、裝修、打包，規劃2030年4月可進駐新的行政園區大樓。

雖然華光特區特三基地格局方正，適合蓋官舍。不過實際作業後，可否如期在2030年搬入卻出現變數。經濟部秘書處處長魏士綱直言，華光基地有幾個問題，首先是上面有7棵老樹需要保護，其次是監獄遺址。雖說地面上都已經拆得乾乾淨淨，但擔心仍留有監獄演武場遺跡。開挖後，是否地下有台北城牆下水道等歷史遺構，也要再看。

「憑良心說，老樹跟文資的審查，比我們預期的時間長很多。」魏士綱說，這會影響後續作業期限，怎麼樣調整，會再討論。

另一個令人憂慮的問題是通膨，魏士綱表示，這幾年建材飆漲，原規劃的124億經費，是依照行政院2023年度「共通性費用編列基準」，2024年新版編列基準出爐已有調升。如果不調整，今年統包是否能順利標出將有變數，因此他強調，部裡會提修正計畫，爭取上調預算。

所幸老樹部分，今年1月台北市政府已經核定了老樹保護計劃，7棵老樹有些確定要移到邊邊去，其他還有台北市政府跟文化部的審議檢查要走，仍需要時間確定。