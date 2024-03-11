大陸房企萬科的債務壓力加劇引發監管層的關注，據傳大陸官方日前就萬科債務問題召集部分金融機構開會，要求大型銀行加強對萬科的融資支持，以及非標債務持有人與公司協商推進展期等。
路透引述消息人士報導，對萬科的扶助工作部署已至國務院層面，參與會議的包括部分大型銀行以及持有萬科非標債務的機構等，會議要求金融機構盡快推進相關工作。銀行保證萬科融資，險資持有的非標展期，債券保兌付。
香港信報報導，萬科近期因尋求非標債務展期的消息爆出，再次陷入償債疑雲，市場憂心萬科如果不支倒地，作為地產行業公認標桿，可能給已傷痕累累的大陸房企再次帶來重擊。
萬科8日表示，合計6.47億美元存入於代理行指定銀行帳戶，以全數償付3月11日到期票據本息。
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