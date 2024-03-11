五福旅行社（2745）因全球跨境旅遊強勢復甦，加上報復性出遊加持，2023年營收49.8億元、年增1,611％，稅後純益2.64億元、較2022年由虧為盈；每股盈餘7.87元，創下上櫃以來新高。

展望後市，2024年全球觀光旅遊迎來更強勁的成長，包括航班與航線增加、旅遊從業人員回歸，以及客戶對於旅遊的期待與需求居高不下，將使今年的旅遊市場精彩可期，五福旅遊將以全方位旅遊產品搶商機，全年營運展望樂觀。

五福觀察2024旅遊市場，若以目的地分析熱門旅遊區域，日本、歐洲熱度可望持續，日本仍為國人最喜愛的旅遊地點，尤其在4～6月的賞櫻季節及期間限定的黑部立山，詢問報名情形熱絡。越南峴港及富國島在網紅及媒體的宣傳下，成為新崛起的熱門選項。五福配合市場需求，增加高雄直飛峴港及富國島的包機，目前銷售暢旺。

而郵輪旅遊市場持續需求強勁，五福代理之COSTA莎倫娜號及MSC榮耀號春季日韓賞櫻等行程，銷售暢旺表現不俗，暑假檔期COSTA莎倫娜號詢問熱度也愈來愈高。