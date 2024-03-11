永裕（1323）受到農曆新年長假、工作天數減少及景氣下行影響 ，2月合併營收2.22億元，月減20.41％，年減9.40％；累計前2月合併營收為5億元，年增2.54％。

永裕表示，傳統上第一季受到農曆年工作天數縮減，是出貨淡季，目前營運仍處於谷底盤整期，產業景氣前景不明，去年的營運弱勢恐延續到今年度。諸如中國經濟下滑，影響消費需求，產業景氣不振，客戶出貨量縮減，致上海永裕持續虧損中，加上客戶推出新產品之動能不足，使得整體營運量能偏弱；稼動率降低及日圓匯率貶值侵蝕業績表現，拉低了毛利率，都帶給營運極大的挑戰。

面對通膨推升集團營運及生產成本，永裕除了撙節支出，再優化產品組合，並深耕生技包材及環保材等產品，深化自動化生產，提升生產效率，並加速投資新產品新製程，以擺脫目前營運遭逢的逆風，維穩2024年度的營運發展。

永裕表示，去年度雖然受到景氣、日圓貶值等因素影響獲利表現，後續仍將持續掌握顏值經濟帶動的化妝、保養消費及環保材帶來的商機。

目前除了持續深化射出成形廠全面自動化之推行，並配合自家電鍍、塗裝、GMP級車間連線生產下，可以大幅縮短交期，兼顧高品質，有利海外行銷，進而提升產品的附加價值。

另外，已再增購第二套設備連線「軟管FLEXO印刷機台」配合各式自行研發的專利色母，除了可以整合各工藝二次加工的製程，提升生產效率之外，並能提高包材的質感，以滿足國外品牌商持續的下單需求，推升後續營運動能，更能優化獲利結構。

永裕說，後續的營運重點仍繼續朝建置自動化工廠為目標，為再深化JIT的生產管理，已陸續導入自動化的線上檢測及自動化包裝設備以因應客戶即時交貨的需求，並提升庫存的周轉效率。

另外，在中國市場除了持續擴大現行滴眼劑容器產線，同時看準中國動物疫苗產業極具發展性，增設的疫苗品容器產線，已順利進入量產，並鎖定該等產業之龍頭廠商深耕，新增含藥級日化容器系列及劑型開發，後續料可注入高端生技包材的行銷能量。