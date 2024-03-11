證交所統計，外資上周在集中市場買超967.89億元，其中，買超台積電（2330）10.17萬張最多，另賣超群創（3481）4.74萬張最多；不過，今（11）日外資對台積電翻賣超13,430張，對群創續賣超12,237張。
證交所統計，外資上周在集中市場買超為967.89億元，累計今年至3月8日止，外資累計買超為2,215.83億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為27.73兆元，占全體上市股票市值的43.65％，持有市值周增2.14兆元。
就個股比較部分，外資上周自集中市場買超最多的前三檔上市股為：台積電買超101,656張、聯電買超84,649張、燿華買超53,019張；賣超最多的前三檔上市股為：群創賣超47,414張、仁寶賣超38,906張、中鋼賣超32,433張。
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