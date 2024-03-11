台航（2617）今（11）日公告2023年財報，全年營收39.9億元、年增3％，營業毛利14.4億元、年增7.6％，主要成長動能來自中油觀塘工業港案之拖船已全數投入營運所致，稅後純益約16.6億元，每股稅後純益（EPS）為3.98元，為2010年以來次高，僅次於2022年的4.83元。
台航表示，因高利率及受控外國企業（CFC）稅制實施，致使利息費用及所得稅費用較去年大幅增加，2023稅後純益約16.6億元，較去年減少3.5億元，但整體本業在營收、毛利及營業淨利皆較去年同期增長。
2024年第一季雖為散裝傳統淡季，但巴拿馬及蘇伊士兩大運河分別因氣候及區域衝突，導致部分船舶改繞道非洲好望角，從而抵消部分運力，使得整體運價淡季不淡。再者，國際鐵礦砂價格由年初最高約每噸144美元回跌至近日最低約114美元，跌幅約21％，引發中國大陸在農曆年後一波回補庫存的浪潮，使得海岬型散裝船運價狂飆近78％。
接下來，國際穀物理事會（IGC）指出，2024年巴西黃豆陸續收成，可望由中、小型散裝船接下第二棒，榮景可望至第三季傳統旺季。
台航預計今年第二、三季陸續有4艘散裝新船投入營運，並考慮適時逢高汰舊1艘舊船，散裝本業營收及獲利應能持續成長。另考量國際間對溫室氣體（GHG）排放管制趨嚴，將有助於市場加速淘汰舊船，為強化現有船隊競爭力，去年底宣布再訂2艘4萬噸散裝新船，預計後年投入營運。
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