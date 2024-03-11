滿心（2916）11日公告取得龍門企業旗下SCOTTISH HOUSE、PEARLY GATES等二品牌業務代理與銷售權，預計5月起升效，將挹注公司未來營業，發揮更大營運績效；滿心去年營收已突破18億元創新高，估計在二支新血挹注下全年有望突破20億元。
滿心新引進品牌SCOTTISH HOUSE為註冊英國的台灣女裝品牌，成立於2001年，以蘇格蘭格紋及梗犬為設計概念，客群涵蓋廣泛，全台百貨櫃位逾20家，而PEARLY GATES則為日本高爾夫球服飾配件品牌，成立於1989年，以年輕、潮流商品設計為主力，滿心認為，此二品牌就設計力與產品力均具有未來性，PEARLY GATES目前在台僅有兩家據點，將做重點性布局，且將成全年營收新動能。
滿心去年營收18.38億元創新高，年增16.65％，稅後純益2.52億元、每股純益來到4.61元，營收獲利雙雙創新高；主要關鍵在於連續二年引進潮流高端服飾品牌，其中，包括潮流休閒Bossini X、來自日本中高價位的潮流時尚高爾夫服飾品牌「and per se」等，陸續進駐日系outlet、新光三越信義新天地、台中新光三越，高知名度吸引不少新客採購，高客單也帶動營收逐月攀升，今年繼續引進新品牌，再為營收添新動能，有機會挑戰20億元大關。
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