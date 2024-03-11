雲品國際〈2748〉受惠住房、餐飲與宴會業績持續走揚，2月營收為2.29億元、年增14％，1月至2月累積營收為5.32億元，年增12％，單月及累計均創同期歷史新高。
展望後市，跨境旅遊市場、國旅維持穩定客源以及宴會市場復甦，3月至4月份也將有台北國際自行車展、智慧城市論壇、台北國際工具機展等多項大型國際會展舉辦，各國商旅來台參展的住房及會議商機，將維持雲品整體營運動能，推升餐飲與住房業績穩健成長。
受惠農曆新年假期的大量旅遊住房需求，雲品旗下日月潭雲品溫泉酒店在過年期間住房率維持在8成以上，台北君品酒店住房率也超過8.5成，多數為海外來台的國際旅客，國旅與國際旅客住房市場維持穩健的住房表現，雲品酒店與君品酒店二館並未受到出國旅遊熱潮的影響，首季住房表現可期。
雲品國際旗下君品酒店致力推廣義大利飲食文化與美食料理，繼「雅意」義式料理餐廳後，將結合義大利傳統家庭聚餐文化與慢食精神，引進西西里島近60年的肉品世家Dai Pennisi品牌，並在君品酒店內設立餐酒館，是台灣首家以西西里島風土料理在五星級飯店設立的餐廳，提供消費者買肉、吃肉的新體驗，目前已著手進行教育訓練與技術轉移，將於五月上旬開幕，將能夠持續創造品牌能見度與聲量。
君品酒店本季推出「品味套房之旅」，連續入住2晚享翌日早餐、3,000元餐飲抵用金、行政貴賓廳設施與服務等8大禮遇，以高單價產品提高住房營收表現，雲品溫泉酒店日月潭亦於3月25日至3月27日推出期間限定的「Inner Journey內在旅行專案」，雙人入住尊榮湖景客房三天兩夜63,800元，共包括二泊四食，可體驗水上瑜珈、音療冥想、茶與陶禪體驗、神遊淨心的能量SPA與綠食療癒，提供旅客來場尋覓平靜的療癒旅行。
在積極拓展多元營運模式的願景下，雲品除了專注本業經營，致力提供優異的餐旅服務並關注永續議題外，籌備中的烏來「蘇卡利‧漫活」溫泉別墅，將於五月開始試營運，目前已有新的委託經營案正議約中，有望於今年上半年簽署合約，將以多種案源業態使營運動能穩健成長。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：