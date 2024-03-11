雲品國際〈2748〉受惠住房、餐飲與宴會業績持續走揚，2月營收為2.29億元、年增14％，1月至2月累積營收為5.32億元，年增12％，單月及累計均創同期歷史新高。

展望後市，跨境旅遊市場、國旅維持穩定客源以及宴會市場復甦，3月至4月份也將有台北國際自行車展、智慧城市論壇、台北國際工具機展等多項大型國際會展舉辦，各國商旅來台參展的住房及會議商機，將維持雲品整體營運動能，推升餐飲與住房業績穩健成長。

受惠農曆新年假期的大量旅遊住房需求，雲品旗下日月潭雲品溫泉酒店在過年期間住房率維持在8成以上，台北君品酒店住房率也超過8.5成，多數為海外來台的國際旅客，國旅與國際旅客住房市場維持穩健的住房表現，雲品酒店與君品酒店二館並未受到出國旅遊熱潮的影響，首季住房表現可期。

雲品國際旗下君品酒店致力推廣義大利飲食文化與美食料理，繼「雅意」義式料理餐廳後，將結合義大利傳統家庭聚餐文化與慢食精神，引進西西里島近60年的肉品世家Dai Pennisi品牌，並在君品酒店內設立餐酒館，是台灣首家以西西里島風土料理在五星級飯店設立的餐廳，提供消費者買肉、吃肉的新體驗，目前已著手進行教育訓練與技術轉移，將於五月上旬開幕，將能夠持續創造品牌能見度與聲量。

君品酒店本季推出「品味套房之旅」，連續入住2晚享翌日早餐、3,000元餐飲抵用金、行政貴賓廳設施與服務等8大禮遇，以高單價產品提高住房營收表現，雲品溫泉酒店日月潭亦於3月25日至3月27日推出期間限定的「Inner Journey內在旅行專案」，雙人入住尊榮湖景客房三天兩夜63,800元，共包括二泊四食，可體驗水上瑜珈、音療冥想、茶與陶禪體驗、神遊淨心的能量SPA與綠食療癒，提供旅客來場尋覓平靜的療癒旅行。

在積極拓展多元營運模式的願景下，雲品除了專注本業經營，致力提供優異的餐旅服務並關注永續議題外，籌備中的烏來「蘇卡利‧漫活」溫泉別墅，將於五月開始試營運，目前已有新的委託經營案正議約中，有望於今年上半年簽署合約，將以多種案源業態使營運動能穩健成長。