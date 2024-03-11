砷化鎵代工龍頭大廠穩懋（3105）11日公告2023年財報及股利配發政策，2023年營收158.36億元，較2022年衰退13.62％，全年累計虧損7,965.7萬元、每股稅後虧損0.19元，為有史以來首次全年呈現虧損，而因公司未獲利，董事會也決議不配發股利，是穩懋2009年登錄興櫃以來，第二次未配發股利。

穩懋指出，2023年是「相對辛苦的一年」，但隨智慧型手機經歷長達一年半的庫存調整寒冬後，也終於見到復甦曙光，全年雖仍虧損7,965.7萬元，但在下半年連兩季轉虧為盈戮力推升下，已較上半年的大虧4.99億元明顯收斂。

單月營收也自2023年7月起繳出連八個月年成長佳績，2月營收13.15億元，雖受工作天數減少影響小幅月減13.11％，然仍較2023年同期大增53.38％，顯見隨手機市況轉佳，業績已開始緩步回溫。

展望2024年，穩懋產能利用率再回升，獲利持續改善，在手機市場復甦催化下，公司研判智慧型手機2024年仍會正向成長，或許成長百分比不會太高，但受惠5G、Wi-Fi 7等新興應用帶動，預估2024年產能利用率將會再較2023年第四季的60％再向上提升，首季則因適逢傳統淡季，預估營收將季減11％～13％，毛利率預期則會落在24％～26％水準。

法人也分析，穩懋對2024年Cellular PA及Wi-Fi PA展望均佳，即便2024年首季業績受淡季影響，但受惠於手機景氣復甦、Wi-Fi大客戶市占率回升，預估第一季將是全年營運谷底，前三季營收逐季攀升可期。