積體電路產業的營業額，在南科營業額的占比近82％，受惠積體電路產業蓬勃發展與穩健支撐，2023年南科營業額衝高至1兆5,855億元，除了比2022年成長6.88％，更是連續三年創下兆元新高。

南科管理局11日表示，南台灣科學園區管理局轄下的園區，由於積體電路產業受惠全球AI晶片需求快速成長，及業界先進高值的3奈米製程投產放量，營業額達1.12兆元，較2022年成長8.55 ％。

光電產業在面板產業廠商嚴控產能利用率下，因面板庫存水位持續下滑，營業額為1,742.04億元，較2022年衰退7.74 ％；通訊產業受惠低軌衛星產業成長，營業額達327.89億元，較2022年成長55.24 ％，成長幅度最大；電腦及周邊產業受惠品牌商新機種上巿帶動，加上AI伺服器出貨量攀升，營業額

146.84億元，較2022年成長26.74％。

南科表示，2023年園區營業額總計達1.58兆元，比2022年的1.48兆元，年增6.88％，也是連續第三年創新高，並且連三年突破兆元。

南科說，園區除了營業表現亮眼，透過持續的招商引資，2023年總共引進20家廠商，投資額共計301.69億元，其中，包含IC設計的聯詠科技、生產碳化矽晶錠與基板的盛新材料、提供光電與半導體產業特用化學品的達興材料、鋰離子電池模組的儲盈電池、燃料電池與熱交換處理的高力熱處理、CNC控制器與伺服驅動器的新代科技、生物緩衝劑的聚和、以及生產固態電解電容器的鈺邦科技等亮點廠商。

另啓碁，科技、台灣先藝、以及大立晶材的廠房，也陸續在2023年開幕，帆宣南科三期新廠則於2023年11月動土，成為臺南園區三期基地第一家動土的廠商。

至於新設擴建、園區，則五路齊發，屏東園區、嘉義園區、以及台南園區三期擴建，已分別於2023年5月及6月舉辦動土、招商，同步提供廠商建廠，橋頭園區也在去年11月舉辦數位創新複合樓群動土典禮，楠梓園區籌設計畫於2023年7月奉行政院核定後，預計2024年6月第一階段納入科學園區。

展望2024年，南科表示，除了持續新設及擴建園區、積極招商，科技大廠也維持製程領先，預估2024年營業額呈穩健成長趨勢，未來將持續落實國科會2035「前瞻創新、民主包容、韌性永續」科技願景。