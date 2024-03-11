在全球經濟衝擊下，竹科去年營業額1.42兆元，年減11.98％，仍繳出創下歴史第三高的成績單。竹科管理局指出，在消費性需求回穩及終端電子產品庫存逐漸去化，以及車用電子、AI 應用展現成長潛力，去年11月及12月園區營業額分別增加 7.51％及 5.07％，預期未來園區產值逐步回升。

在全球經濟衝擊下，竹科去年營業額1.42兆元，年減11.98％，仍繳出創下歴史第三高的成績單。竹科管理局指出，在消費性需求回穩及終端電子產品庫存逐漸去化，以及車用電子、AI 應用展現成長潛力，去年11月及12月園區營業額分別增加 7.51％及 5.07％，預期未來園區產值逐步回升。

竹科管理區表示，全球通膨未降、戰火再起及美中制衡等因素，使得廠商面臨複雜挑戰加大，加上疫後企業及終端消費者需求疲軟，使得竹科營業額衰退。

以六大產業營收情形來看，生物技術產業成長 8.85％，不過其餘產業因終端市場需求不振以及庫存調節，未見成長動能，光電、積體電路、精密機械、電腦及周邊、通訊產業分別有14.9％、13.87％、9.87％、5.08％及 4.91％的衰退。生技業中又以檢驗試劑業營收成長幅度41.07％最高，疫苗製藥業營收成長 9.39％次之，顯見生技產業在新藥試劑、市場需求及政策支持下，打造出園區生醫產業新格局。

竹科去年共新引進34家投資案，投資金額228.01億元，預估3 年內可再提供2,528人以上就業機會，創造超過200億元營收。竹科管理局表示，今年將積極建設寶山二期、X 基地軟體大樓及龍潭三期，提供廠商土地及廠房雙軌營運，善用半導體產業完整生態，布局以軟扶硬的產業基礎，同時成立 2050 零碳園區推動平台，協助廠商設定淨零目標以採取減排行動。