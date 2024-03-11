王品集團（2727）2月營收為20.3億元，創同期新高，年增11.13％。台灣事業群營收16.8億元，再次改寫歷史新高，年增25.44％，大陸事業群營收3.5億元，年減28.24％％。累計前二月兩岸合併營收38.6億元，年減3.4％。
展望後市，王品集團延續多品牌展店策略，第一季新開六家門店，中餐新品牌「朝粥幫」正式開幕，深受消費者喜愛，訂位非常踴躍。「青花驕」、「聚日式鍋物」、「陶板屋」、「石二鍋」、「12MINI」均有新店開出。王品集團也積極提升營運效率，對既有品牌「汰弱留強」。3月為餐飲傳統淡季，集團旗下品牌推出多樣消費者活動，四大中餐品牌「享鴨」、「莆田」、「丰禾台式小館」、「朝粥幫」聯合推出龍蝦季，可以優惠價享用豪華龍蝦料理，「THE WANG」、「王品牛排」、「夏慕尼」等約會品牌，也因應白色情人節推出限定套餐與贈菜活動，期能帶動業績不淡。
2月迎來春節連假、情人節旺季，初一到初五期間，集團餐廳來客爆滿，業績暢旺，初二「回娘家」當日營收突破1億元，創下台灣事業的新紀錄。中餐品牌「享鴨」即有六家門店營收超越千萬，加上「夏慕尼」、「青花驕」、「肉次方」、「和牛涮」四大品牌，集團合計誕生多達15家千萬大店，新品牌「金咕」、「朝粥幫」獲消費者好評，開幕後每日滿座，帶動台灣事業群一舉突破新高紀錄，累計1～2月營收為31.6億元，年增5.36％。
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