萬海航運（2615）11日公布2024年2月合併營收為88.64億元，月減4.19％、年增21.24％；累計前二月營收181.17億元，年增7.79％。
萬海表示，受到2月工作天數及假期因素影響，貨量較上個月減少，致使2月營收略減。但觀察到農曆春節假期後，各地需求逐步增加，將有助公司營運穩健增長。
萬海航運（2615）11日公布2024年2月合併營收為88.64億元，月減4.19％、年增21.24％；累計前二月營收181.17億元，年增7.79％。
萬海表示，受到2月工作天數及假期因素影響，貨量較上個月減少，致使2月營收略減。但觀察到農曆春節假期後，各地需求逐步增加，將有助公司營運穩健增長。
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