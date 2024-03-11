生技股行情重新引爆，主因是「減肥藥」點火。百達投顧11日指出，2023年底減肥藥在歐美已有二種選擇：禮來（Eli Lilly ＆ Co.）的 Zepbound 以及諾和諾德（Novo Nordisk）的Wegovy。今年又有2匹黑馬，丹麥製藥公司的Zealand Pharma和美國生技業者 Viking Therapeutics ，日前先後宣布在減肥藥上有重大成果，股價一飛沖天，今年來股價表現甚至超越兩大製藥巨頭。

根據Dimension市調機構預測，全球減肥市場的價值將在 2023 年達到 1,655 億美元，並預計到 2032 年將增至 3,993 億美元，複合年成長率高達 10.3％。減肥藥市場規模已直追甚至可能超越AI—Next Move 策略顧預估問人工智慧 (AI) 市場在2023年價值約1,000億美元——如今已成為製藥產業最大一塊且成長潛力雄厚的市場。

減肥藥市場除了已有禮來和諾和諾德雙雄稱霸，還有多家爭鳴。多家藥廠紛紛投入類升糖素胜肽-1（GLP-1）促效劑用於減重的研發。高盛日前發布報告指出，使用GLP-1的人口到2028年少則1,000萬人，至多可達7,000萬人。 對於減重藥帶來的效益，高盛樂觀看待，「學術研究發現，人若過重，工作和生產力都會降低」。高盛看好的是，若新減肥藥普遍使用，肥胖造成的併發症一併降低，職場工作效率也會有所提升；美國若有6,000萬人使用減肥藥，國內生產毛額（GDP）將增加1％。

瑞士百達資產管理指出，展望2024年的生物科技產業，將會是一個充滿活力且不斷具有創新發展的產業：併購熱潮、監管放寬、關鍵新藥支持下，都為生技產業譜寫出樂觀的投資前景。

百達生物科技策略投資團隊表示，目前NBI生技指數估值相較高峰時期僅30％，處於相對低點，可望因為預期降息，改善融資環境，而增加IPO機會。

百達生物科技策略專注中小型市值公司，超過六成的投資組合投資於市值小於100億美元的公司，因而享有併購紅利，如今年減肥藥市場的新秀Viking是小型生技公司，表現突出。投資團隊認為2024年「心臟血管代謝」、「神經內科／神經精神科學」、「基因藥物」具潛力，看好2024年新興研究持續公布。

百達投顧表示，生物科技策略的成長性主要源於技術創新，例如臨床結果或藥物核准，併購活動和融資狀況等則受市場影響。2024年隨著利率觸頂，有利生技評價面，再加上罕見疾病、神經疾病的創新療法推陳出新，投資人不妨在低點承接相關機會。