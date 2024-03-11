3月11日是東日本大地震和福島第一核電廠事故發生13周年。據共同社報導，日本原子能規制委員會委員長山中伸介對職員訓示稱：「希望牢記沒有100％安全的核能，永遠要基於科學技術作出判斷。」

山中提及今年1月發生的能登半島地震，強調「包括地震與海嘯、風災水災等，日本無法避免各種自然災害」，並表示「再次強烈意識到，無論面對怎樣的自然災害，都絕不能再發生福島第一核電廠那樣的事故」。

關於位於能登半島的北陸電力志賀核電廠（石川縣志賀町），山中回顧稱「乏燃料池的冷卻沒有發生異常」，要求職員繼續維護安全。

13年前的2011年，東京電力公司福島第一核電廠發生史上罕見的核事故。之後，包括清理核燃料熔塊在內的事後處理工作基本上都未能按計畫進行，在40年之內完成廢核作業的計畫能否實現也令人擔憂。

2011年發生東日本大地震，地震及海嘯造成福島第一核電廠失去供電，造成運轉中的3個核電機組發生核反應器爐心熔燬事故，大量放射性物質洩漏。據估計，1號至3號機組熔融的核燃料與周圍的建築材料混合在一起的核燃料熔塊約有880噸。

日本NHK報導說，如何清理這些核燃料熔塊是廢核作業面臨的最大難題。按原計畫，有關方面本應在今年3月底之前對2號機組試驗性地啟動熔塊清理作業，但有關設備的設置工作未能如期完成，今年1月不得不把這一作業時間表調整為今年10月底之前。這是熔塊清理作業第三次延期，比最初的計畫晚了近3年。

另外，原本打算啟動的針對3號機組熔塊的全面清理作業，目前何時能踏出第一步仍是一個未知數。3月8日，日本中央政府的專業機構就部分熔塊清理作業提出了一個新方法，建議向核反應器等注入填充劑，與熔塊結合後再予以清理。東電公司就此表示，將花1至2年的時間就這一方法進行測試。基於目前的情況，在40年之內完成廢核作業的計畫能否實現令人擔憂。