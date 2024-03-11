【時報記者郭鴻慧台北報導】信義(9940)今(11)日舉行法說會，信義房屋表示，在國際通膨、升息壓力與地緣政治風險等總體經濟因素影響下，112年度首季台灣房市受到明顯影響，房市一度陷入低迷，但在《平均地權條例》修法上路及囤房稅2.0等利空因素淡化，加上新青年安心成家房貸政策帶動剛性買盤復甦，全台房屋買賣移轉棟數仍達到30.7萬，年減僅約3.5%；另一方面，信義房屋運用AI智能配案等數位工具，結合線下的分店業務同仁解說與服務，因而合併勞務收入新台幣(下同)115.40億元，年增4.38%。
而來自信義開發板橋的嘉和案也挹注營收獲利，該案在112年第1季交屋認列營收19.11億元。總體而言，信義房屋112年度合併營收達142.05億元，年增3.51%，合併淨利17.71億元，年增43.29%，其中歸屬本公司業主淨利17.61億元，年增43.95%，每股盈餘2.39元，年成長逾4成。
展望今年上半年，信義房屋表示，預期美國聯準會將不再升息，且市場普遍認為可能在下半年開始降息，國內利率可能將維持2%一段時間，房市可望持穩，交易量得以逐步增加；預售市場則仍是剛性自用需求當道，可藉由觀察329檔期銷售情形，以了解後續買氣變化。
六都在112年前三月交易量對比去年同期減少逾2成，創五年新低。然而隨著景氣回穩及政府推動的新青安房貸政策上路，信義房屋透過「AI智能配案」大數據解讀客戶線上行為與需求，再以AI模型為基礎，將配案資訊提供給業務同仁，以數位工具搭配線下服務，信義仲介交易量回升，信義代銷則推出產品多符合市場之剛性需求並搭配全房產通路，加上日本信義的營收成長，使得在台灣房市交易量縮減的情形下，仲介事業合併營收仍逆勢成長。
在開發事業方面，子公司信義開發於111年12月開始交屋，112年則認列營收19.11億元，全案總計認列29.38億元，營業毛利7.87億元；此外，112年9月才推出位於新莊副都心的信義嘉學案，憑藉著良好的產品設計與信義品牌力，加上全房產通路的助攻，截至目前預售已接近完銷，其中住宅產品更是已經完售，充分體現產品的優勢與消費者的認可程度。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：