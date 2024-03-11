【時報記者郭鴻慧台北報導】信義(9940)今(11)日舉行法說會，信義房屋表示，在國際通膨、升息壓力與地緣政治風險等總體經濟因素影響下，112年度首季台灣房市受到明顯影響，房市一度陷入低迷，但在《平均地權條例》修法上路及囤房稅2.0等利空因素淡化，加上新青年安心成家房貸政策帶動剛性買盤復甦，全台房屋買賣移轉棟數仍達到30.7萬，年減僅約3.5%；另一方面，信義房屋運用AI智能配案等數位工具，結合線下的分店業務同仁解說與服務，因而合併勞務收入新台幣(下同)115.40億元，年增4.38%。

而來自信義開發板橋的嘉和案也挹注營收獲利，該案在112年第1季交屋認列營收19.11億元。總體而言，信義房屋112年度合併營收達142.05億元，年增3.51%，合併淨利17.71億元，年增43.29%，其中歸屬本公司業主淨利17.61億元，年增43.95%，每股盈餘2.39元，年成長逾4成。

展望今年上半年，信義房屋表示，預期美國聯準會將不再升息，且市場普遍認為可能在下半年開始降息，國內利率可能將維持2%一段時間，房市可望持穩，交易量得以逐步增加；預售市場則仍是剛性自用需求當道，可藉由觀察329檔期銷售情形，以了解後續買氣變化。

六都在112年前三月交易量對比去年同期減少逾2成，創五年新低。然而隨著景氣回穩及政府推動的新青安房貸政策上路，信義房屋透過「AI智能配案」大數據解讀客戶線上行為與需求，再以AI模型為基礎，將配案資訊提供給業務同仁，以數位工具搭配線下服務，信義仲介交易量回升，信義代銷則推出產品多符合市場之剛性需求並搭配全房產通路，加上日本信義的營收成長，使得在台灣房市交易量縮減的情形下，仲介事業合併營收仍逆勢成長。

在開發事業方面，子公司信義開發於111年12月開始交屋，112年則認列營收19.11億元，全案總計認列29.38億元，營業毛利7.87億元；此外，112年9月才推出位於新莊副都心的信義嘉學案，憑藉著良好的產品設計與信義品牌力，加上全房產通路的助攻，截至目前預售已接近完銷，其中住宅產品更是已經完售，充分體現產品的優勢與消費者的認可程度。