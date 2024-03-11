【時報記者郭鴻慧台北報導】近期台灣房市屢創新高，相較之下中國大陸表現相對弱勢，兩岸最多店數的住商機構統計兩岸六大都會二手房房價後發現，高雄受惠於台積電等重大利多，加上本身房價基期低，以12.8%漲幅傲視各區域，北市與台中在高基期影響下，漲幅有限，在兩岸六大都會唯一下跌的僅有廣州，跌幅達0.6%，比起政經資源薈萃的北京與上海已經走出陰霾，房價穩定打底的狀況，表現相對弱勢。
住商中國總經理伍世豪分析，近年中國大陸在「房住不炒」的原則下有一系列的管控措施，加上近期中國內部經濟震盪劇烈，的確引起不動產市場相當的不安，在這波修正中，因大型房企負面消息連連，憂心無法交屋的恐慌影響民眾信心，重災區主要在一手房，加上之前不少投資者降價出售，許多買方因而轉向二手房，連帶讓二手房暫時脫離泥淖。在北京、上海與廣州三大都會表現上，北京與上海因需求基本面強，市區內供給不多，相較於最慘的2022年，2023年確實觸底反彈。至於廣州房價持續下探，推估與廣州買盤外來客多，不如北京上海穩定有關。
相較於中國大陸，台灣因低利與熱錢挹注，房市表現強勁，住商台灣兩岸營運中心副總經理李杰峰指出，近年來由於台積電話題帶動，中南部房市非常熱絡，一方面是買盤具有經濟實力，二方面是市場熱錢氾濫，在低基期區反應更為明顯，同時各地除招商外，不少重大建設陸續到位，短期內在交易價量上，南強於北趨勢不變，首購與換屋亦將持續擔綱房市主角。
綜觀2024年房市表現，伍世豪認為，中國大陸GDP進入緩速發展後，未來市場將著重貨幣政策的穩定性，同時財政政策也會隨同跟進，從房地產上下游表現觀察，民企投資保守，開發速度趨緩，整體熱度仍低，值得注意的是縱然市況表現平淡，但重點城市供給端表現若於需求端，一線城市壓力相較小，日後進入上升軌道時將會具有較強的反彈力道。
至於台灣房市表現，李杰峰認為，2024年由於許多區域房價已到高點，買方態度更為躊躇，賣方卻無讓價空間，不容易出現全面性降價，但卻有機會找到願意獲利了結的個案。在新青安貸款的助攻下，中低總價首購型產品仍有一波好光景，因為總價上限影響，業者為促進買氣，某些區域將有機會寫下單價新高，連帶拉抬平均單價。
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