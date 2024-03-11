【時報-台北電】新產(2850)董事會決議配發去(112)年現金股利為每股4.99元。

訂5月27日召開股東會，地點位於台北市建國北路二段15號8樓。（編輯：邱致馨）

《台北股市》台積電悶 台股高檔狹幅震盪
第4季漲率9成 好賺時機來了 法人細數台股3大利多 布局6208開發金元太等8檔
《台北股市》三大法人續買超185.34億元 台股離季線僅不到40點
《證交所》外資上周轉買超逾300億元 擁抱金融、面板、海運
#新產 #擬配息 #日股東會 #配發 #現金股利
透過Google新聞追蹤旺得富