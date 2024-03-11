【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團王品(2727)受惠台灣事業群業績暢旺、營收在創新高帶動下，2024年2月合併營收「雙位數」雙升創同期新高、歷史第三高，累計前2月合併營收小減3.4％，主要受中國大陸營運動能平淡影響，仍創同期次高、表現持穩高檔。
王品公布2024年2月自結合併營收20.27億元，月增10.68％、年增11.13％，創同期新高、歷史第三高。其中，台灣事業群16.78億元，月增13.19％、年增達25.44％，再創歷史新高。中國大陸事業群3.49億元，月增0.01％、但年減達28.24％，為近4年同期低。
累計王品2024年前2月自結合併營收38.59億元，較去年同期39.95億元小減3.4％，仍創同期次高。其中，台灣事業群31.61億元，較去年同期30億元成長5.36％、續創同期新高，中國大陸事業群6.98億元，較去年同期9.94億元減少達29.82％，為近4年同期低。
王品表示，2月迎來春節連假及情人節旺季，集團餐廳初一至初五來客爆滿，初二回娘家當日營收創下逾1億元新紀錄。2月中餐品牌「享鴨」即有6家門市營收突破千萬，加計夏慕尼、青花驕、肉次方、和牛涮4大品牌，集團合計誕生多達15家千萬營收門市。
展望後市，王品延續多品牌發展策略，首季新展6家門市，其中新品牌「朝粥幫」正式開幕後深受消費者喜愛，訂位非常踴躍，而「青花驕」、「聚日式鍋物」、「陶板屋」、「石二鍋」、「12MINI」均有新門市開出，並積極提升營運效率，對既有品牌進行汰弱留強。
由於3月步入餐飲傳統淡季，王品集團旗下品牌推出多樣消費者活動，四大中餐品牌「享鴨」、「莆田」、「丰禾台式小館」、「朝粥幫」聯合推出龍蝦季，「THE WANG」、「王品牛排」、「夏慕尼」等品牌也因應白色情人節推出限定套餐與贈菜活動，盼帶動業績不淡。
王品2023年合併營收223.17億元、年增21.81％，連3年創高，歸屬母公司稅後淨利13.8億元、年增達2.57倍，每股盈餘（EPS）16.79元，亦雙創新高。董事會決議配發每股現金股利約14.94元，金額同創歷年新高，盈餘配發率約89％。
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