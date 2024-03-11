【時報記者莊丙農台北報導】17LIVE和mm2亞洲有限公司簽署合作備忘錄（MOU），強化、擴展東南亞地區的娛樂服務和內容製作能力。此次合作主要是結合雙方所長，擴大合作深度與廣度，像是17LIVE與mm2在娛樂相關產品、電影行銷、直播主與mm2電影製作項目的合作等，以及以17LIVE自有IP虛擬主播做為內容的動畫長片等。

通過策略見解分享、各自專業知識結合，17LIVE和mm2將利用各自在娛樂產業中的競爭優勢，共同為東南亞區觀眾帶來新穎的內容和服務。與在許多區域創下驚人票房成績的新加坡上市公司mm2的合作，預期將讓17LIVE和mm2規畫中的影視製作項目有更多密切合作，也讓直播主的回饋獎勵機制更具吸引力，並幫助直播主創造在mm2接下來的影視專案中有更多曝光機會。此外，mm2也能接觸17LIVE的全球特色主播人才庫，發掘更多娛樂產業潛力新秀，而17LIVE直播主也能夠透過這次合作機會，與更多觀眾互動，進一步實現他們在娛樂事業上的願景。

17LIVE和mm2將進一步尋找在東南亞的娛樂內容投資項目，以豐富該區內容多樣性，增添更多元素。此合作將擴張17LIVE觸角，讓17LIVE能在日本與台灣以外的區舉辦大型品牌線下活動。這類活動在日本與台灣已吸引數十萬的參與者，達到行銷綜效。

這份合作備忘錄將使雙方在各種方式上展開合作，包括但不限於成立一個合資業務單位，以專注規畫與執行雙方在17LIVE平台上創造高品質的直播內容。