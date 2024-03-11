受惠台灣拓點展店效益及農曆春節連假帶動聚餐商機，乾杯（1269）集團2月營收4.05億元，年增2.93％、月增5.98％，改寫單月同期新高；受禾大陸市場景氣影響，累計前二月營收7.86億元、年減10.77％，惟仍為同期次高。展望後市，乾杯集團3月集團將首次推出吃到飽活動，力拚淡季不淡、全力提振業績。

乾杯2月主要受益於農曆春節長假及228假期效應，帶動聚餐需求熱絡。由於2024年春節與2023年落點不同，基期因素加上台灣事業展店挹注，帶動整體營收成長。若依照餐飲業慣例，將1、2月營收合併計算，在春節、228連假天數較少及精簡中國大陸營運規模影響下，一至二月累計營收，相較於2023年同期減少一成。

2024年春節七天連假，雖較2023年少三天假期，乾杯台灣事業業績仍十分火熱，既存店相較2023年報復性消費期間，平均來客數仍微幅成長，顯示餐飲市場十分暢旺，加上年增擴張7間新展店，為集團營收成長主力動能。

3月向來是餐飲傳統淡季，在氣溫依然持續寒冷下，集團鎖定旗下鍋物品牌推出多項新菜、優惠活動刺激消費，包含黑毛屋本家春季限定鍋物、黑毛屋日本A5和牛頂級沙朗買二送一，以及集團歡慶25周年推出「麻辣45」為期一個月(3月15日～4月14日)「799吃到飽」週年慶特別企劃，提供50道精選食材無限續點，為集團首次推出吃到飽型態活動，期望刺激淡季業績呈現淡季不淡。