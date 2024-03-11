回應財政部囤房稅2.0，台北最低0.6％的超低自住優惠稅率確定取消。台北市表示，中央修正房屋稅條例（囤房稅2.0）7月1日起施行，台北市政府將配合調整全國單一自住房屋稅基折減政策，但考量對納稅人的稅負衝擊，研議分四年逐年緩步恢復稅基，不再折減，並按法定優惠稅率1％課徵房屋稅。
依台北市政府研議的方式，將分四年（自2025年至2028年實質稅率0.7％、0.8％、0.9％、1％）逐年緩步恢復稅基，不再折減，以減緩對市民的衝擊。台北市財政局預估，原本享有單一自住稅基折減的納稅人，每年每戶平均約增加房屋稅稅額395元。
台北市政府財政局表示，台北市單一自住稅基折減，主要是因為囤房稅2.0通過前，納稅人持有3戶住家以下都是以1.2％的稅率課徵房屋稅，並没有明文規定全國單一自住的稅率。考量台北市的高價房屋，例如持有全國單一自住1戶2,300萬元的房屋跟3戶2,300萬元的房屋（財產價值共6,900萬元），納稅能力並不相同，但卻適用相同稅率，造成實質的垂直及水平不公平。
北市府2014年配合行政院財政健全方案，調整房屋標準單價達2.6倍，增加房屋稅額1.6倍，再加上台北市房屋實際買賣價格較其他縣市高，對單一自住與持有3戶住家之納稅人，會擴大因不同納稅量能，均適用同一稅率的不公平。所以，台北市自2017年起率先全國，將全國單一自住房屋稅稅基折減16％，相當於實質稅率1％。109年為加強保障市民基本居住權益，再提高折減比率為50％，相當於實質稅率0.6％，以補足當時法律規範的不足。
北市府強調，為落實居住正義，透過更加輕稅政策，照顧台北市市民基本居住需求，減輕市民的租稅負擔。中央也認同北市府照顧單一自住者的方向，參考台北市的理念，透過修正房屋稅條例，已明文規定全國單一自住的稅率為1％，補足法律規範的不足，但因調降幅度未達台北市現行的實質稅率0.6％，造成台北市的單一自住納稅人的稅負增加。
台北市強調，由於涉及21.2萬戶廣大市民的權益，為保障市民居住權益，同時必須依法執行中央法律，經綜合考量後，研議分4年逐年緩步恢復稅基，不再折減，以減緩對市民的衝擊。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：