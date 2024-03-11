回應財政部囤房稅2.0，台北最低0.6％的超低自住優惠稅率確定取消。台北市表示，中央修正房屋稅條例（囤房稅2.0）7月1日起施行，台北市政府將配合調整全國單一自住房屋稅基折減政策，但考量對納稅人的稅負衝擊，研議分四年逐年緩步恢復稅基，不再折減，並按法定優惠稅率1％課徵房屋稅。

依台北市政府研議的方式，將分四年（自2025年至2028年實質稅率0.7％、0.8％、0.9％、1％）逐年緩步恢復稅基，不再折減，以減緩對市民的衝擊。台北市財政局預估，原本享有單一自住稅基折減的納稅人，每年每戶平均約增加房屋稅稅額395元。

台北市政府財政局表示，台北市單一自住稅基折減，主要是因為囤房稅2.0通過前，納稅人持有3戶住家以下都是以1.2％的稅率課徵房屋稅，並没有明文規定全國單一自住的稅率。考量台北市的高價房屋，例如持有全國單一自住1戶2,300萬元的房屋跟3戶2,300萬元的房屋（財產價值共6,900萬元），納稅能力並不相同，但卻適用相同稅率，造成實質的垂直及水平不公平。

北市府2014年配合行政院財政健全方案，調整房屋標準單價達2.6倍，增加房屋稅額1.6倍，再加上台北市房屋實際買賣價格較其他縣市高，對單一自住與持有3戶住家之納稅人，會擴大因不同納稅量能，均適用同一稅率的不公平。所以，台北市自2017年起率先全國，將全國單一自住房屋稅稅基折減16％，相當於實質稅率1％。109年為加強保障市民基本居住權益，再提高折減比率為50％，相當於實質稅率0.6％，以補足當時法律規範的不足。

北市府強調，為落實居住正義，透過更加輕稅政策，照顧台北市市民基本居住需求，減輕市民的租稅負擔。中央也認同北市府照顧單一自住者的方向，參考台北市的理念，透過修正房屋稅條例，已明文規定全國單一自住的稅率為1％，補足法律規範的不足，但因調降幅度未達台北市現行的實質稅率0.6％，造成台北市的單一自住納稅人的稅負增加。

台北市強調，由於涉及21.2萬戶廣大市民的權益，為保障市民居住權益，同時必須依法執行中央法律，經綜合考量後，研議分4年逐年緩步恢復稅基，不再折減，以減緩對市民的衝擊。