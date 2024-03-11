老牌房仲住商機構今年逢45周年，董事長陳錫琮11日指出，目前國內住商、大家雙品牌目前營業店約840店，今年目標破千，住商中國目前營業店1,800店，今年目標破2,000店，對於兩岸房市，他指出，大陸房市景氣觸底、不會大幅反彈，再壞不會再壞，台灣剛需買盤成為未來的主流，預估今年房市交易量約去年相當。

陳錫琮表示，由於景氣好轉，潛在創業人口增加，成為房仲加盟市場成長的動能，「大者恆大」現象也日益明顯， 住商也啟動跨世代接班，讓加盟總部每個部門主管都培養儲備人選，目前台灣住商不動產及大家房屋簽約店數合計已經破千，預估今年可達到1,200店，舊店東再展新店、新創業都是未來展店主力；近年在與大陸房產平台貝殼找房合作拓點下，住商中國店數快速成長，近年已開始轉虧為盈，預估今年簽約店可達3,000店。

住商中國總經理伍世豪表示，近年大陸在「房住不炒」的原則下一系列管控措施，加上近期大陸內部經濟震盪劇烈，引起不動產市場不安，在這波修正中重災區主要在一手房，加上之前不少投資者降價出售，許多買方因而轉向二手房，連帶讓二手房暫時脫離泥淖，北京與上海因需求基本面強，市區供給不多已有觸底反彈跡象，廣州房價持續下探。

相較於大陸，台灣房市仍相對穩定，住商台灣兩岸營運中心副總經理李杰峰表示，近年中南部房市在具經濟實力的買盤帶動，加上市場熱錢氾濫，低房價區相當火熱，不過許多區域房價已到高點，買方態度更為躊躇，賣方卻無讓價空間，不容易出現全面性降價，但卻有機會找到願意獲利了結的個案，在新青安貸款的助攻下，中低總價首購型產品仍為主流產品。