財政部南區國稅局表示，個人間借貸所收取之利息，屬所得稅法第14條第1項第4類所稱其他貸出款項利息之所得，應計入實際收取年度之利息所得課徵綜合所得稅，若雙方約定到期後本息一次償還，應於收到本金及利息之年度一次申報全部利息所得，而不是於借款期間逐年分別計算利息，申報綜合所得稅。
舉例說明，甲君於110年1月1日借給乙君500萬元，約定年息5％，於112年12月31日一併清償本金及3年利息共計575萬元，則甲君於112年12月31日收到本金及利息時，應將75萬元的利息所得併入112年度綜合所得稅一併申報。另該筆利息所得不是來自金融機構，不適用儲蓄投資特別扣除額之規定。
國稅局提醒，個人間貸出款項所收取之利息，不包含在稽徵機關提供查調的所得清單內，受領人仍應按實際收取利息所屬年度申報繳納綜合所得稅，民眾應特別注意，避免申報錯誤。
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