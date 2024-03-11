台灣電池協會在理事長楊敏聰的率團帶領下，參加於113年2月28日至3月1日為期三天的日本東京二次電池展，推廣台灣電池產業發展，促進結合技術創新的商業模式合作，揭開今年重要海外出海口拓展的序幕。

電池協會表示，展會期間會員官網主動推薦14610次、實際觀看5957次、點擊362次、公司簡介觀看次數3500次、產品目錄觀看次數1748次。實體參訪廠商家數總計約695家及目標客戶群約68-75家。

與會者計有中鋼碳素、有量科技、承德科技、昇陽電池、致茂電子、健和興、勗連科技、維洋科技及應能科技等九家廠商，在避開大陸削價競爭的紅海策略，能持續練兵或另闢戰場，角逐電池快充或高能量密度的利基市場、客製化量身訂做，致力服務至上的最高標準，並保持彈性及機動性強，以提供消費者一個更安全地選擇。

電池協會指出，縱觀日本東京二次電池展期間，中鋼碳素攤位共迎接365位對產品表現出濃厚興趣的來訪客戶，分析主因有三點，1.日本、韓國及印度等廠商尋求非中國鋰電池與超電容的上游材料供應鏈。2.鋰離子電池廠商尋找利基型超高倍率及超高循環負極材料。3.固態電池廠商尋找適配的負極材料。

而此次應能科技搭乘綠能環保動力能源的專車，另闢蹊徑在模組化節能低碳著墨更上一樓；健和興在電動車充電槍產品為推廣重心、AC交流充電槍已取得日本 PSE認證及美國NACS充電槍規格的UL認證，追求以客為尊，積極衝刺日本市場；承德科技重裝亮相在大功率動力電池檢測系統扶青雲而上，電動車與儲能系統的電池測試解決方案具備全球交付與使命必達的魄力。

維洋科技在工業級、醫療級等產業領域獨樹一幟，其可充電電池相關能源解決方案的提供者，堅守於一方頗有征戰常勝軍之姿；致茂電子乃為精密電子量測儀器、自動化測試系統、智慧製造系統與全方位量測&自動化Turnkey解決方案等自有品牌的長青樹。

有量科技致力於發展綠能新未來，善用科技，讓用電也能環保！作為台灣鋰電池的先驅，有量科技在創立二十多年來持續投入研發，生產高能量密度、快充且更高安全性的動力鋰電池。這些鋰電池被廣泛應用在電動載具和儲能系統上，為大眾提供潔淨能源的更佳選擇。有量科技結合鋰電池製造技術和自動化設計能力，主導參與國內外大型鋰電池組、電動巴士等研發，全面滿足大型載具全市場需求。

中鋼碳素是全台負極材料的中流砥柱，展會中其業務代為拓展今年新增的6000噸介相石墨負極材料產能之銷售通路，積極與日本、歐美潛在客戶交流國際鋰電池行業發展趨勢，亦逐鹿於半導體材料身居劍戟爭雄地；勗連科技在連接器產業播種耕耘，為全產業領域深蹲、厚積薄發全時服務；昇陽電子征戰歐美電池芯通路，其多元化與多重化經營，取得12億元綠能儲電E-dReg的案場設備訂單，佳績頻傳。

楊敏聰理事長總結2024日本二次電池展台灣團參展心得感想，「期展望未來，思於當下，步步艱危而眾志成城，苦於摩頂放踵攻錯於商戰之石，舉一履於薄冰，勤功於專精共創藍海之市。」