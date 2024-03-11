受惠台北南港宴會廳及島語自助餐的展店效益，漢來美食（1268）2月營收6.36億元，月增14.55％、年增74.55％。今年前2月累計營收11.92億元、年增26％，創同期新高。

展望後市，除3月仍有不少企業春酒訂席，第二季有清明連假、母親節，以及畢業旺季謝師宴都將帶動聚餐商機，餐飲本身的剛性需求及來台旅客人數增加的加成效益，並為漢來美食營運增溫。

漢來美食旗下主力品牌及子品牌已展開未來3年的展店計畫，其中「溜溜酸菜魚專賣店」今年4月將在桃園中壢SOGO百貨開出北台灣首家分店，預計品牌全年總店數將增加至7家。同為中店型、中價位的中菜品牌-上菜片皮鴨專賣店」，預計第3季在高雄夢時代購物中心開出品牌第3家分店。