台中市地政局日前進行第13期與14期市地重劃抵費地標售，針對外界訛傳標售底價高於市場行情達2成？台中市地政局11日駁斥，此次標脫48筆土地，13期售出單價與周邊實價登錄的市價比，平均約92.24％，14期則平均約83.51％，顯示土地售出單價，均符合行情。

地政局強調，並無外界所稱得標單價、甚至標售底價，高於市場行情2成情形；另溢價僅約7％，顯示底價符合市場價格，投標者亦無追價情形。

地政局指出，有關第13期重劃區標售結果，此次共標脫24筆土地，溢價約3.57％，另與同樣土地使用分區相較，此次售出單價與周邊實價登錄的市價比，約介於73.42％至111.22％，平均約92.24％，換句話說，土地售出單價，並無超出市場行情2成。

此外，第14期重劃區同樣標脫24筆土地，溢價約10.61％，比較同樣的土地使用分區，得標單價占實價登錄市價比，約介於64.74％至95.38％，平均約83.51％，顯示土地售出單價亦無超出市場行情2成。

地政局說，以此次售出最高價的第13期重劃區南屯區昌明段土地為例，說明該土地為「第一之三種」住宅區，標售底價，每平方公尺約為29.2萬元，得標單價為30.22萬元，實價登錄單價約為29.99萬元，經計算得標價溢價僅約3.49％，得標單價占實價登錄單價僅溢價約0.76％，並無超出周邊市場行情達2成。

地政局強調，土地價格除受市場供給及需求影響外，同時也會因區位條件、交通條件、公共建設、土地面積、臨路寬度、鄰地合併開發、預期心理等因素，影響土地價格高低；但從此次標售結果及統計來看，絕無外界所稱得標單價、甚至標售底價高於市場行情2成情形，盼勿以訛傳訛。

地政局強調，此次標售抵費地底價，是由專業不動產估價師辦理市價查估，並經地價評議委員會和市地重劃委員會等地方公正人士、學者專家審議。

這次公開標售的抵費地，並無社宅用地，均依法定程序辦理，與全國做法一致，透過標售讓土地使用更有效率，同時可償還重劃區開發成本，若有盈餘將挹注市庫推動公共建設，促進城市繁榮。