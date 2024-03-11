國科會11日舉行科學園區2023年營運記者會，對於台積電未來布局，三大科學園區土地是否能因應需求？國科會主委吳政忠表示，台積電剩1.4奈米持續布局當中，應該沒問題。
關於外界關心台積電的狀況，吳政忠說，台積電目前營運很好，在國際間布局很穩健，在台灣，科學園區只負責提供相關產業環境，至於台積電布局，以台積電公司發表為主。
對於三大園區是否能夠因應台積電未來土地需求？吳政忠說，目前土地有持續在布局，對於需求是可以供給，而台積電2奈米都已經算是處理完畢，剩1.4奈米持續布局當中，應該沒問題。
國科會11日舉行科學園區2023年營運記者會，對於台積電未來布局，三大科學園區土地是否能因應需求？國科會主委吳政忠表示，台積電剩1.4奈米持續布局當中，應該沒問題。
關於外界關心台積電的狀況，吳政忠說，台積電目前營運很好，在國際間布局很穩健，在台灣，科學園區只負責提供相關產業環境，至於台積電布局，以台積電公司發表為主。
對於三大園區是否能夠因應台積電未來土地需求？吳政忠說，目前土地有持續在布局，對於需求是可以供給，而台積電2奈米都已經算是處理完畢，剩1.4奈米持續布局當中，應該沒問題。
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