【時報記者莊丙農台北報導】巨路(6192)2023年營收為67.28億元，年增2.8％；稅後淨利7.86億元，年減11.7％，每股盈餘為8.17元。董事會決議擬配發現金股利5元。
巨路指出，儘管公司去年營收維持成長，新接訂單狀況亦佳，但受到全球景氣欠佳衝擊，數項程控專案執行速度放緩，收款狀況亦不如預期。另電子通信事業也出現部分產品線存貨去化緩慢現象，導致公司整體淨利較前一年度出現衰退。
展望2024年，近幾年半導體產業強勁成長，巨路在半導體的新接訂單持續增加，主要因客戶主力在先進製程，資本支出預期不會受到總體環境太大的影響。另外，台灣很多焚化爐已超過20年，政府開始推動控制系統更新及新建計畫，去年接獲很多相關的專案；而天然氣接收站在政策推動下，持續需增加天然氣儲槽，巨路在天然氣方面也多有收穫，今年全年營運展望正面。
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