【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】受日本等亞太區主要股市走弱影響，以及投資人縮手觀望美國本周二發布的重要通膨數據，周一歐洲股市盤初走低。

泛歐STOXX 600指數目前暫跌0.28%，報501.86點，科技股表現疲弱，一開盤即跌逾2%。STOXX 600指數上周表現強勁，並首度漲破500點大關。

貝思半導體（BE Semiconductor Industries）遭摩根士丹利調降目標價，股價應聲暴跌11.7%。

在歐洲主要股市方面，英國富時100指數暫跌0.02%，德國DAX指數跌0.56%，法國CAC 40指數跌0.21%，義大利富時MIB指數（FTSE MIB）跌0.5%。

葡萄牙PSI指數下跌0.3%，該國中間偏右的民主聯盟（ Democratic Alliance）以微弱優勢贏得葡萄牙大選，但目前尚不清楚在沒有極右派政黨「夠了」（Chega）的支持，民主聯盟能否順利執政。

亞太主要股市普遍走弱，日股表現尤其疲弱。稍早前在東京市場，日經225指數大跌868.45點或2.19%，收在38,820.49點，創下去年10月4日以來最大單日百分比跌幅，盤中一度暴跌逾千點或3%。東證一部指數終場下挫2.20%，收在2666.83點，盤中也曾一度崩跌3%。

周一發布的數據顯示日本去年第四季經濟驚險躲過技術性衰退，這使日本央行最快本月就讓負利率政策退場的預期升高，日圓走升不利於出口股表現。此外，晶片股隨美國同業大跌，亦給日股帶來壓力。